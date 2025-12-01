30 Kasım
Karagümrük-Beşiktaş
0-2
30 Kasım
Antalyaspor-Göztepe
1-2
30 Kasım
FC Twente-Alkmaar
1-0
30 Kasım
Telstar-Feyenoord
1-2
30 Kasım
Go Ahead Eagles-FC Utrecht
2-2
30 Kasım
PSV Eindhoven-FC Volendam
3-0
30 Kasım
Lyon-Nantes
3-0
30 Kasım
Lorient-Nice
3-1
30 Kasım
Le Havre-Lille
0-1
30 Kasım
Angers-Lens
1-2
30 Kasım
Strasbourg-Brest
1-2
30 Kasım
Roma-SSC Napoli
0-1
30 Kasım
Atalanta-Fiorentina
2-0
30 Kasım
Pisa-Inter
0-2
30 Kasım
Lecce-Torino
2-1
30 Kasım
Celta Vigo-Espanyol
0-1
30 Kasım
Girona-Real Madrid
1-1
30 Kasım
Sevilla-Real Betis
0-2
30 Kasım
Real Sociedad-Villarreal
2-3
30 Kasım
Chelsea-Arsenal
1-1
30 Kasım
West Ham United-Liverpool
0-2
30 Kasım
N. Forest-Brighton
0-2
30 Kasım
Aston Villa-Wolves
1-0
30 Kasım
C.Palace-M. United
1-2
30 Kasım
Freiburg-Mainz 05
4-0
30 Kasım
E. Frankfurt-Wolfsburg
1-1
30 Kasım
Hamburger SV-VfB Stuttgart
2-1
30 Kasım
Bodrum FK-Arca Çorum FK
4-0
30 Kasım
Sivasspor-Boluspor
1-0
30 Kasım
Sarıyer-Bandırmaspor
1-0
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
0-0ERT

Alperen 27 sayıyla parladı, Rockets Utah'ta farklı kazandı

Houston Rockets, milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün 27 sayıyla yıldızlaştığı karşılaşmada Utah Jazz'i 129-101 mağlup ederek üst üste beşinci deplasman galibiyetini elde etti.

Alperen 27 sayıyla parladı, Rockets Utah'ta farklı kazandı
Houston Rockets, milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün 27 sayıyla yıldızlaştığı karşılaşmada Utah Jazz'i 129-101 mağlup ederek üst üste beşinci deplasman galibiyetini elde etti.

Houston'da sakatlık sonrası parkelere dönen Kevin Durant, iki maçlık aranın ardından 25 sayıyla takımına önemli bir katkı sağladı. Steven Adams, benchten gelerek 13 sayı ve 12 ribauntla double-double yaptı. Genç oyun kurucu Amen Thompson ise dokuz asistle oyunun yönünü belirleyen isimlerden biri oldu.

Rockets, maç boyunca uyguladığı agresif savunmayla Jazz'i 17 top kaybına zorladı ve bu hatalardan 22 sayı üretmeyi başardı. Hızlı hücumlarda da etkili olan Houston ekibi, fastbreak sayılarını 21-8'lik üstünlükle kapattı.


Utah cephesinde Ace Bailey 19 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Lauri Markkanen 18 sayı ve sekiz ribauntla mücadele etti. Jusuf Nurkić ise 14 sayı, dokuz asist ve altı ribauntluk performans sergiledi.

Gecenin diğer sonuçları:

Boston Celtics 117 – 115 Cleveland Cavaliers

Toronto Raptors 94 – 116 New York Knicks

Atlanta Hawks 142 – 134 Philadelphia 76ers

Oklahoma City Thunder 123 – 115 Portland Trail Blazers

San Antonio Spurs 112 – 125 Minnesota Timberwolves

Memphis Grizzlies 115 – 107 Sacramento Kings

New Orleans Pelicans 121 – 133 Los Angeles Lakers

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
6 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
