Houston Rockets, milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün 27 sayıyla yıldızlaştığı karşılaşmada Utah Jazz'i 129-101 mağlup ederek üst üste beşinci deplasman galibiyetini elde etti.
Houston'da sakatlık sonrası parkelere dönen Kevin Durant, iki maçlık aranın ardından 25 sayıyla takımına önemli bir katkı sağladı. Steven Adams, benchten gelerek 13 sayı ve 12 ribauntla double-double yaptı. Genç oyun kurucu Amen Thompson ise dokuz asistle oyunun yönünü belirleyen isimlerden biri oldu.
Rockets, maç boyunca uyguladığı agresif savunmayla Jazz'i 17 top kaybına zorladı ve bu hatalardan 22 sayı üretmeyi başardı. Hızlı hücumlarda da etkili olan Houston ekibi, fastbreak sayılarını 21-8'lik üstünlükle kapattı.
Utah cephesinde Ace Bailey 19 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Lauri Markkanen 18 sayı ve sekiz ribauntla mücadele etti. Jusuf Nurkić ise 14 sayı, dokuz asist ve altı ribauntluk performans sergiledi.
Gecenin diğer sonuçları:
Boston Celtics 117 – 115 Cleveland Cavaliers
Toronto Raptors 94 – 116 New York Knicks
Atlanta Hawks 142 – 134 Philadelphia 76ers
Oklahoma City Thunder 123 – 115 Portland Trail Blazers
San Antonio Spurs 112 – 125 Minnesota Timberwolves
Memphis Grizzlies 115 – 107 Sacramento Kings
New Orleans Pelicans 121 – 133 Los Angeles Lakers
