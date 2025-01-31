Aliağa Petkimspor evinde terliyor

Aliağa Petkimspor cumartesi günü evinde Mersin Spor'la kozlarını paylaşacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Aliağa Petkimspor evinde terliyor
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31 Ocak 2025 13:14
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Darüşşafaka'ya 83-64 yenilerek 3 haftalık galibiyet serisi sona eren Aliağa Petkimspor cumartesi günü evinde Mersin Spor'la kozlarını paylaşacak.

Enka Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak 17'nci hafta mücadelesini Mehmet Karabilecen, Kerem Baki, Nazlı Çisil Güngör hakem üçlüsü yönetecek. Biletler 50 TL'den satışa sunuldu.

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İspanya'da Baxi Manresa'ya 96-87 mağlup olan İzmir temsilcisi ligde kazanarak moral bulmak istiyor.

Sezonun ilk yarısında Mersin'de oynanan karşılaşmayı 67-57 kaybeden Aliağa Petkimspor ligde 7 galibiyetle 9'uncu, Mersin Spor ise 9 galibiyetle 7'nci basamakta yer alıyor.

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