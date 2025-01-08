Ali Koç'tan Jose Mourinho'nun geleceği için mesaj

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, görevde oldukları sürece dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'nun göreve devam edeceğini söyledi.
Basın toplantısında konuşan Ali Koç "Hocamız dün geldi, bize bir sunum yaptı, yönetim kurulu üyelerine. Normalde 2-3 yöneticiyle muhatap, hepimizin kendi alanlarında sorumlulukları var. Taraftarımızı anlıyorum. Taraftarımızın serzenişlerini hocamıza aktardım. Hocamızın da kendine ait bir felsefesi var. Aykut Kocaman'a çok defansif oynatıyor deniyordu, en çok golü atan takım oluyorduk. İlk yarıda maçı koparma, rakibe göz açtırmama noktasında taraftarımızın beklediği noktaya gelemedik ama istikrar yakalamalıyız. Biz olalım olmayalım, bu hoca ikinci sene devam etmeli." dedi.
"ŞAMPİYON OLAMAZSANZ DEVAM EDECEK MİSİNİZ?" SORUSUNA YANIT
"Şampiyon olamazsanız devam edecek misiniz?" sorusunu yanıtlayan Ali Koç "Biz inandığımız yolda devam edeceğiz. Hoca nezdinde, ömrümüz yeterse hocayla devam edeceğiz. Ben olduğum müddetçe hoca burada diyen başkanın ömrü çok olmamıştır. Bu istikrar konusu çok önemli. Getirdiğimiz adamın kaliteleri var. Bizim ülke kimleri çerçöp yaptı, dünyada hala çok iyi olan hocalar. Nurlar içinde olsun Aragones'e neler yaptık." ifadelerini kullandı.
"ZORLAŞTI AMA ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUZ"
Ali Koç ayrıca "Şampiyonluk şansımız var. Zorlaştı mı? Evet. Ancak biz şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Yeter ki, düzen başka yöntemler bulmasın." şeklinde konuştu.
Basın toplantısında konuşan Ali Koç "Hocamız dün geldi, bize bir sunum yaptı, yönetim kurulu üyelerine. Normalde 2-3 yöneticiyle muhatap, hepimizin kendi alanlarında sorumlulukları var. Taraftarımızı anlıyorum. Taraftarımızın serzenişlerini hocamıza aktardım. Hocamızın da kendine ait bir felsefesi var. Aykut Kocaman'a çok defansif oynatıyor deniyordu, en çok golü atan takım oluyorduk. İlk yarıda maçı koparma, rakibe göz açtırmama noktasında taraftarımızın beklediği noktaya gelemedik ama istikrar yakalamalıyız. Biz olalım olmayalım, bu hoca ikinci sene devam etmeli." dedi.
"ŞAMPİYON OLAMAZSANZ DEVAM EDECEK MİSİNİZ?" SORUSUNA YANIT
"Şampiyon olamazsanız devam edecek misiniz?" sorusunu yanıtlayan Ali Koç "Biz inandığımız yolda devam edeceğiz. Hoca nezdinde, ömrümüz yeterse hocayla devam edeceğiz. Ben olduğum müddetçe hoca burada diyen başkanın ömrü çok olmamıştır. Bu istikrar konusu çok önemli. Getirdiğimiz adamın kaliteleri var. Bizim ülke kimleri çerçöp yaptı, dünyada hala çok iyi olan hocalar. Nurlar içinde olsun Aragones'e neler yaptık." ifadelerini kullandı.
"ZORLAŞTI AMA ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUZ"
Ali Koç ayrıca "Şampiyonluk şansımız var. Zorlaştı mı? Evet. Ancak biz şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Yeter ki, düzen başka yöntemler bulmasın." şeklinde konuştu.