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Ali Koç, Fenerbahçe'nin iskeletini değiştiriyor

Amrabat'ın yerine ön liberoya Bochum'un orta sahası düşünülüyor. Cenk, Dzeko ve En Nesyri'nin yerine de Jonathon David ve Juventus'un hücum oyuncusu Kolo Muani'nin transferleri gündemde.

calendar 22 Mayıs 2025 11:18
Haber: Sözcü, Fotoğraf: X.com
Ali Koç, Fenerbahçe'nin iskeletini değiştiriyor
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımın iskeletini baştan aşağı hem de yıldızlarla değiştirecek.

Koç, seçim yatırımı olarak bu transfer döneminde kaleciden ön liberoya, orta sahadan forvetlere kadar lig ve Avrupa'da başarılı olacak bir sistem kuracak.

IBRAHIMA SISSOKO

Faslı Amrabat'ın yerine ön libero için düşünülen isimlerin başında Bochum forması giyen Malili ön libero Ibrahima Sissoko var.

Bochum'un Bundesliga'dan düşmesi nedeniyle 27 yaşındaki futbolcu da takımdan ayrılmak istiyor. 2027'ye kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Sissoko'nun mukavelesinde 10 milyon Euro serbest kalma bedeli var.

Forvet hattında da En Nesyri, Dzeko ve Cenk Tosun ile yollar ayrılacak. Başkan Ali Koç, çıtayı iyice yükseltti. Koç, forvete iki yıldız kadroya katmak istiyor.

KOLO MUANI

Bu isimlerin başında sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren Randal Kolo Muani ve Lille ile yollarını ayıran Jonathan David geliyor. Kolo Muani bu sezon kiralık olarak forma giydiği Juventus'tan PSG'ye geri döndü. Başkan Ali Koç yakın arkadaşı olan PSG Başkanı Nasır el-Halifi ile görüşerek, 26 yaşındaki forvetin transferi için kolaylık istedi. Muani anlaşma sağlanırsa kiralık olarak kadroya katılacak.

JONATHAN DAVID

Jonathan David için de F.Bahçe, Avrupa'nın dev kulüpleriyle yarışıyor. Lille ile yollarını ayıran Kanadalı golcüyü Napoli'nin yanı sıra Chelsea, Manchester United, Liverpool ve Inter gibi kulüpler de transfer etmek istiyor. Sarı-lacivertlilerin Jonathan David için yıllık 10 milyon Euro ücret, imza parası olarak da 15 milyon Euro önerdiği gelen haberler arasında. 


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