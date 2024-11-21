Alex de Souza: "Bütün ülke Galatasaray'ı destekliyor"

Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, Galatasaray'ın formu ve Okan Buruk'un performansı hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Alex de Souza: 'Bütün ülke Galatasaray'ı destekliyor'
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21 Kasım 2024 18:19
Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, Galatasaray'ın formu ve Okan Buruk'un performansı hakkında açıklamalarda bulundu.

"BÜTÜN ÜLKE GALATASARAY'IN BAŞARILARINI DESTEKLİYOR"

A Spor'a konuşan Alex, "Okan Buruk'u ve Galatasaray'daki başarılarını takip ediyorum. Sadece oradaki değil, oradan önce çalıştığı takımlarda da kendisini takip ediyordum. Okan Hoca'nın iyi bir geçmişi, Galatasaray'ın da iyi bir tarihi var. Bütün ülke onların başarılarını destekliyor." ifadelerini kullandı.

"SARA'YI ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ TANIYORUM"

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara hakkında konuşan Alex, "Gabriel Sara'yı çocukluğundan beri tanıyorum. Onu sonradan tanıyanlar için performansı sürpriz olmuş olabilir ama ismi Galatasaray ile anılmaya başladığında dahi onun Galatasaray'da çok başarılı olacağını biz çoktan biliyorduk." sözlerini sarf etti.



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