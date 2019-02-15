Alex de Souza 7 yıl sonra FBTV'de: 'Mutluyum'

Fenerbahçe'nın Brezilyalı efsanesi Alex de Souza, uzun bir aradan sonra İstanbul'a geldi. Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertlilerin, cumartesi günü Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Konyaspor ile yapacağı maçı izleyecek.Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, FBTV'de açıklamalarda bulundu.Yeniden Kadıköy'e gidecek olmasından dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Alex, "ve üzerine koyularak devam edileceğini düşünüyorum. Bence Fenerbahçe'deki bu süreç olumlu ilerleyecek" dedi.Fenerbahçe'nin futbol kariyerinde çok özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Alex, "Fenerbahçe ile ilgili görüntüleri izlerken duygulanıyorum. Bu her zaman oluyor.ifadelerini kullandı.Galatasaray'a ilk golünün ekrana gelmesinin ardından konuşan Alex "" ifadelerini kullandı.