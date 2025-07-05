Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını devam ettirdi

Corendon Alanyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilli futbolcular, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde idman yaptı.



Antrenmana ısınma ve pas çalışmasıyla başlayan futbolcular, idmanı taktik çalışmayla tamamladı.



Alanyaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.







