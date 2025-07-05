Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını devam ettirdi

Corendon Alanyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

calendar 05 Temmuz 2025 00:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını devam ettirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Corendon Alanyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilli futbolcular, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde idman yaptı.

Antrenmana ısınma ve pas çalışmasıyla başlayan futbolcular, idmanı taktik çalışmayla tamamladı.

Alanyaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.