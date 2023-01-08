Alanyaspor, Trabzonspor'a karşı üstün!

Süper Lig'de bu hafta Trabzonspor'u ağırlayacak olan Alanyaspor'un rakibine karşı üstünlüğü var.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Alanyaspor, Trabzonspor'a karşı üstün!
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08 Ocak 2023 12:49
Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor, pazartesi günü Alanya'da yapacakları maçla ligde 13. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 12 maçta Corendon Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 5 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise rakibini 3 kez mağlup etti. Taraflar, 4 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Söz konusu maçlarda Corendon Alanyaspor 18 gol atarken, bordo-mavililer ise 15 gol kaydetti.

Alanya'da oynanan 6 karşılaşmada Trabzonspor 2 galibiyet aldı. Akdeniz temsilcisi de 2 kez galip gelirken 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

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