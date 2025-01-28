Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Nassr, Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye gönderilmesinden sonra rotayı Almanya'ya çevirdi.
Sky'ın haberine göre Al Nassr, Victor Boniface'in transferi için Bayer Leverkusen ile 60 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.
Haberde, Nijeryalı forvet oyuncusunun 15 milyon euro kazanacağı da belirtildi
BU SEZON BONIFACE
Bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla 15 maça çıkann golcü, 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Al Nassr'dan Talisca'nın yerine 60 milyon euroluk transfer
Al Nassr, Victor Boniface'in transferi için Bayer Leverkusen ile 60 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Nijeryalı forvet oyuncusu 15 milyon euro kazanacak.
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28 Ocak 2025 22:59
Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Nassr, Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye gönderilmesinden sonra rotayı Almanya'ya çevirdi.
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