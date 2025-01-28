Al Nassr'dan Talisca'nın yerine 60 milyon euroluk transfer

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Nassr, Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye gönderilmesinden sonra rotayı Almanya'ya çevirdi.



Sky'ın haberine göre Al Nassr, Victor Boniface'in transferi için Bayer Leverkusen ile 60 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.



Haberde, Nijeryalı forvet oyuncusunun 15 milyon euro kazanacağı da belirtildi



BU SEZON BONIFACE



Bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla 15 maça çıkann golcü, 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.



