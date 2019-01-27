Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan Akhisarspor'da teknik direktör Cihat Arslan, ikinci yarının başında maçın hakemi Suat Arslanboğa tarafından tribüne gönderildiği için basın toplantısına yardımcı antrenör Recep Umut katıldı.Maça çok iyi başladıklarını ancak devamını getiremediklerini belirten Recep Umut, şunları söyledi:"İlk 45 dakikada içeriye çok daha farklı bir sonuçla gidebilirdik. Maçın sonundaki skoru biz yakalayabilirdik. Kırmızı kart bütün dengemizi bozdu. Kart nedeniyle oyuncularımızı mevkisi olmayan yerlerde oynattık. Oyuncularımız sonuna kadar iyi mücadele etti. Eksik kalmak bir takım için büyük dezavantaj. Elimizden geleni yaptık. Bundan sonraki maçlarda artık daha farklı ve mücadeleci olmaya çalışacağız."