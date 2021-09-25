Ajax'tan Beşiktaş öncesi yine farklı prova: 3-0

Hollanda Eredivisie'de 7. hafta mücadelesinde Ajax, sahasında Groningen engelini de 3-0'la geçti ve Beşiktaş maçını beklemeye başladı

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ajax'tan Beşiktaş öncesi yine farklı prova: 3-0
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25 Eylül 2021 21:41
Hollanda Eredivisie'de 7. hafta mücadelesinde Erik ten Hag'ın çalıştırdığı Ajax ile Groningen kozlarını paylaştı.

Johan Cruyff Arena'da oynanan karşılaşmada Ajax, 3-0'lık skorla kazandı. Ajax'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Edson Alvarez, 57. dakikada Antony ile 81'de Noussair Mazraoui kaydetti.

Ligde bu sezon fortına gibi esen ve 19 puanla liderlik koltuğunda bulunan Ajax, son 5 maçında rakip filelere 24 gol gönderdi ve kalesini de gole kapattı.

Çarşamba günü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Ajax, ilk maçında ise Sporting deplasmanında 5-1'lik skorla kazanmıştı.

AJAX'IN BU SEZONKİ LİG PERFORMANSI
5-0 Nijmegen
1-1 Twente
5-0 Vitesse
2-0 PEC Zwolle
9-0 Cambuur
5-0 Fortuna Sittard
3-0 Groningen


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