Ajax, Almere City'yi evinde farklı geçti

Eredivisie'nin 16. haftasında Ajax, Almere City'yi 3-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Ajax, Almere City'yi evinde farklı geçti
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15 Aralık 2024 20:36
Son güncelleme 15 Aralık 2024 20:37
Eredivisie'nin 16. haftasında Ajax ile Almere City karşı karşıya geldi.
 Johan Cruijff ArenA'da oynanan maçta Ajax, Almere City'i 3-0 yendi.

12. dakikada Wout Weghorst'un attığı golle öne geçen Ajax, 40. dakikada Kenneth Taylor ile 2-0 öne geçti.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Ajax, genç futbolcusu Kiam Fitz-Jim ile farkı üçe çıkardı ve bu gol skoru belirledi.

ALMERE CITY GALİBİYETE HASRET

Bu sonuçla birlikte Ajax, evinde 7 maçlık kaybetmeme serisini 8 maça çıkartırken Almere City'nin 5 maçlık galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Ajax, Eredivisie'de 36 puanla ikinciliğe yükseldi, Almere City ise 6 puanla son sırada yer alıyor.

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