Ajax, Almere City'yi evinde farklı geçti

Eredivisie'nin 16. haftasında Ajax ile Almere City karşı karşıya geldi.

Johan Cruijff ArenA'da oynanan maçta Ajax, Almere City'i 3-0 yendi.



12. dakikada Wout Weghorst'un attığı golle öne geçen Ajax, 40. dakikada Kenneth Taylor ile 2-0 öne geçti.



İkinci yarıya da hızlı başlayan Ajax, genç futbolcusu Kiam Fitz-Jim ile farkı üçe çıkardı ve bu gol skoru belirledi.



ALMERE CITY GALİBİYETE HASRET



Bu sonuçla birlikte Ajax, evinde 7 maçlık kaybetmeme serisini 8 maça çıkartırken Almere City'nin 5 maçlık galibiyet hasreti 6 maça çıktı.



Ajax, Eredivisie'de 36 puanla ikinciliğe yükseldi, Almere City ise 6 puanla son sırada yer alıyor.



