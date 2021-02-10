Agnelli ve Conte'nin olay diyaloğu

Inter teknik direktörü Antonio Conte ve Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin iki takımın İtalya Kupası'nda karşı karşıya geldiği maçta birbirlerine hakaret ettikleri görüntülendi.

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Agnelli ve Conte'nin olay diyaloğu
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10 Şubat 2021 02:45
 

İtalya Kupası yarı finalinde Juventus ile Inter'i karşı karşıya getiren maçta Antonio Conte ve Andrea Agnelli'nin diyalogları İtalyan basınında gündem oldu.

Inter teknik direktörü Conte ile Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin karşılaşma boyunca ikili diyalog yaşadığı görüntüler dikkatlerden kaçmadı. Agnelli'nin maç sonunda Conte'ye "Kes sesini, pislik" dediği ortaya çıkarken İtalyan teknik adamın ise Agnelli'ye el hareketi çektiği anlar kameralara yansıdı.

Maç sonunda açıklama yapan Conte, "Sanırım maç boyunca 4. hakem yaşananları duydu. Bence daha kibar olmalılar, daha fazla sportmen olmalılar ve işini yapan insanlara saygı göstermeliler" diyerek yaşanan olaylara tepki gösterdi.



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