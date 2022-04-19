Adil Gevrek: 'Bu sezonun incelenmesi gerekli'

Yeni Malatyaspor'un deplasmanda Galatasaray'a 2-0 mağlup olduğu maç sonrası kulüp başkanı Adil Gevrek, değerlendirmelerde bulundu.



Bu sezonun incelenmesi gerektiğini söyleyen Gevrek, "5 maç kaldı bizim için. Ligden düştük ancak genç oyuncularımız iyi mücadele etti. Bu sezonun gerçekten incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz ligden düştük, kötü futbol oynadık ancak bu sezon gerçekten anormal şeyler yaşandı. TFF'den MHK'ya tüm kurumlarda en üst seviyelerde istifalar geldi. Bize gelen bazı duyumlar var, VAR konuşmaları başta olmak üzere birçok konunun incelenmesi gerekiyor." dedi.



"GÖLGE DÜŞÜRMEK İSTEMEM"

"UEFA VE FIFA DA BUNU SÖYLÜYOR"



Trabzonspor ve Konyaspor gibi takımların başarılarına gölge düşürmek istemediğini söyleyen Gevrek, "Trabzonspor ve Konyaspor, bulundukları konumlara hak ederek geldiler. Kimsenin başarısına gölge düşürmek gibi bir amacım yok ama bu sezon Türk futbolunda ciddi sorunlar ortaya çıktı. Bunu UEFA ve FIFA da söylüyor. Sadece biz değil, ligde sıkıntı yaşayan diğer takımların da ciddi şekilde haksızlığa uğradığını düşünüyorum. Bugün bile, biz küme düşmüşüz iddiamız yok, ona rağmen rakibin kırmızı kartı verilmiyor. Yeni MHK inşallah başarılı olur. Tekrar söylüyorum VAR konuşmalarının açıklanması gerekli. Bu sezonun ciddi bir inceleme altına alınması lazım." ifadelerini kullandı.





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