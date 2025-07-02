Acun Ilıcalı: 'Bu davadan beraat edeceğiz'

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sahibi olduğu TV8 televizyon kanalı ve Exxen dijital platform yetkilileriyle birlikte, "yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik etme" iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı.
Hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenen Ilıcalı, duruşmada aylık 5 milyon TL geliri olduğunu belirtirken, suçlamaları reddederek "Hayatımda ilk defa suçlamayla hakim karşısındayım. Mutsuzum ve acı duyuyorum. Yaptığımız tek şey UEFA'ya başvurmak ve maç almak. Maç yayınlamak gibi çok masum bir konudan şu an karşınızdayım" dedi.
"YAYINCI MÜDAHALE EDEMEZ, SORUMLU UEFA VEYA FEDERASYON"
İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Acun Ilıcalı ve diğer 7 sanık hazır bulundu. Kimlik tespitlerinin ardından savunmasını yapan Ilıcalı, aylardır davanın şaşkınlığını yaşadığını ve neden burada olduğunu anlamadığını ifade etti. Yayıncının müdahale etme şansı olmadan gösterilen reklamlar nedeniyle yargılandıklarını belirten Ilıcalı, "Bizden önce beş yüz maç bizden sonra da beş yüz maç yayınlanmakta yayıncılar bir şey yapamamaktadır. Belgeleri vardır. (...) Teknik olarak, UEFA'ya müdahale etme şansımız yok. Oranın federasyonu reklam almış, biz sadece yayıncılık görevimizi yaptık. UEFA'dan bu konuda dün bir mektup geldi, maç yayınlarının onların istediği şekilde olması gerektiğiyle ilgili. UEFA'nın net sözleşmesi var yayına müdahale etme şansınız yok. Sorumlu kim? Oranın federasyonu. Biz yayıncılık görevimizi yaptık" dedi. Türk halkının maç izlemek istediğini ve kendilerinin de yayınlamak istediklerini dile getiren Ilıcalı, "Maç yayınlamak gibi çok masum bir konudan şu an karşınızdayım. Bana en çok acı veren de dün akşam da aynı yayınların olması ve buna müdahale edemiyor olmam. Biz para verdik, aldık, yayınladık, sonunda da buradayız işte" şeklinde konuştu.
SANIKLARDAN ORTAK SAVUNMA: "TEKNIK İMKAN YOK, SÖZLEŞME ENGELI VAR"
TV8 Genel Müdürü Aslı Yaşaroğlu ise 35 yıllık televizyon geçmişine sahip olduğunu belirterek, "Biz şimdiye kadar ahlaklı yayıncılık anlayışının hiç dışına çıkmadık. Yurt dışından sadece sinyal çekerek yayınladığımız yayınlardır. Ekipman, reklam panoları bizim kontrolümüzde değildir. Onun dışında hiçbir şeye müdahale etme yetkimiz ve iznimiz yoktur. Kamuya şifresiz canlı olarak yayınlama zorunluluğumuz vardır. Tercihen değil zorunluluk olarak yayınlıyoruz. Yayını kesersek bu yasal suçtur" savunmasını yaptı.
Exxen platformu Genel Müdürü Ümmü Burhan da suçlamaları kabul etmeyerek, "Yasadışı bahis reklamları ile ilgili en ufak ilgim kastım bulunmamaktadır. Reklamların yerleştirilmesine ilişkin sorumluluk UEFA'ya aittir. Bu yayınlarda blurlamak, temizlemek gibi teknik imkanlarımız bulunmamaktadır. Bizim tek taraflı olarak bu yayınlara müdahale etmemiz sözleşme kapsamında mümkün değildir. Exxen'e abone olanlar ücretli olarak abone olurlar. Biz bu yayını kesintili yapmak zorunda kalırsak abonelerimizi ücret ödemelerine rağmen mağdur etmiş oluruz" dedi.
Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, dosyanın bilirkişiye gönderilmesine hükmederek duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.
ACUN ILICALI DURUŞMA SONRASI: "ADALETE GÜVENIYORUM, BERAAT EDECEĞIZ"
Duruşmanın ardından açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Bizim açımızdan, Acun Medya olarak, çok üzücü bir gün. Burada olmaktan son derece rahatsızız. En ufak şekilde suçumuzun, herhangi bir menfaatimizin olmadığı bir konuyla ilgili suçlanıyoruz. Kaderde bu da varmış. Şu anda bile hiç kimsenin çözüm bulamadığı, birçok kanalda mecburen yayınlanan bahis konusu nedeniyle biz mahkemedeyiz. Ama hayatta böyle şeyler olur; şikayetler olabilir. Sonuç itibarıyla burada en önemli konu, adalete olan güvenimizdir. Adaletimize güveniyoruz. Ve tabii ki hiçbir suçumuzun ve alakamızın olmadığı bu konuda en kısa sürede beraat edeceğimize inanıyoruz. (...) Ben ve arkadaşlarım, en ufak bir şekilde alakamız olmayan, sadece yurt dışındaki bir milli maçı Türkiye'de yayınladığımız için hiçbir müdahilimizin olmadığı bir konuda bugün maalesef hakim karşısına çıktık. (...) Mühim olan sonucudur. Bizim en ufak bir şüphemiz yok. Beraat edeceğiz" ifadelerini kullandı.
İDDIANAMEDE YER ALAN DETAYLAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 19 Kasım 2024'te Karadağ-Türkiye futbol karşılaşmasında "Exxen" logosuyla yayın yapıldığı ve ruhsatsız yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının sanal reklam teknikleriyle stadyum panolarına yerleştirildiğinin tespit edildiği belirtildi. İddianamede, medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yayınlarından sorumlu olduğu ve yayınlara teknik müdahalenin mümkün olmadığı yönündeki savunmalara rağmen, yayınların Türkiye'ye erişimini sağlayan yayıncının içerikten sorumlu olduğu görüşü kaydedildi. 8 şüphelinin, "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. (abcgazetesi)