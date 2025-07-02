Acun Ilıcalı: 'Bu davadan beraat edeceğiz'

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sahibi olduğu TV8 televizyon kanalı ve Exxen dijital platform yetkilileriyle birlikte, "yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik etme" iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı.



Hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenen Ilıcalı, duruşmada aylık 5 milyon TL geliri olduğunu belirtirken, suçlamaları reddederek "Hayatımda ilk defa suçlamayla hakim karşısındayım. Mutsuzum ve acı duyuyorum. Yaptığımız tek şey UEFA'ya başvurmak ve maç almak. Maç yayınlamak gibi çok masum bir konudan şu an karşınızdayım" dedi.



"YAYINCI MÜDAHALE EDEMEZ, SORUMLU UEFA VEYA FEDERASYON"

İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Acun Ilıcalı ve diğer 7 sanık hazır bulundu. Kimlik tespitlerinin ardından savunmasını yapan Ilıcalı, aylardır davanın şaşkınlığını yaşadığını ve neden burada olduğunu anlamadığını ifade etti. Yayıncının müdahale etme şansı olmadan gösterilen reklamlar nedeniyle yargılandıklarını belirten Ilıcalı,şeklinde konuştu.TV8 Genel Müdürü Aslı Yaşaroğlu ise 35 yıllık televizyon geçmişine sahip olduğunu belirterek,savunmasını yaptı.Exxen platformu Genel Müdürü Ümmü Burhan da suçlamaları kabul etmeyerek,dedi.Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, dosyanın bilirkişiye gönderilmesine hükmederek duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.Duruşmanın ardından açıklama yapan Acun Ilıcalı,ifadelerini kullandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 19 Kasım 2024'te Karadağ-Türkiye futbol karşılaşmasında "Exxen" logosuyla yayın yapıldığı ve ruhsatsız yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının sanal reklam teknikleriyle stadyum panolarına yerleştirildiğinin tespit edildiği belirtildi. İddianamede, medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yayınlarından sorumlu olduğu ve yayınlara teknik müdahalenin mümkün olmadığı yönündeki savunmalara rağmen, yayınların Türkiye'ye erişimini sağlayan yayıncının içerikten sorumlu olduğu görüşü kaydedildi. 8 şüphelinin, "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. (abcgazetesi)