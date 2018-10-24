"FATİH TERİM, BECKENBAUER GİBİ OYNARDI"

"İSTANBUL'DAN KOLAYCA ÇIKAMAZSINIZ"

Galatasaray ile Schalke arasındaki zorlu Şampiyonlar Ligi maçı için her iki kulübün de formasını giyen Alman efsane Rüdiger Abramczik, İstanbul'a geldi.62 yaşındaki efsane futbolcu, 1973-1980 ve 1987/88 sezonlarında Schalke, 1984/85'te ise Galatasaray forması giymiş ve sarı kırmızılı kulüpte Türkiye Kupası'nı kazanmıştı. Abramczik, "İstanbul'da çok iyi zamanlarım geçti. Galatasaray'a 11 yıl sonra Türkiye Kupası kazandırmıştık. Taraftar, şehrin ortasında omuzlarda taşımıştı." dedi.Fatih Terim ile takım arkadaşı olan Abramczik, "Fatih ile tekrar görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım, bir 5 dakika vaktimiz olur ve geçmişten konuşma fırsatı buluruz. Fatih Terim, o dönem bizim liberomuzdu ve Franz Beckenbauer gibi oynardı." ifadelerini kullandı.Schalke 04'ün Galatasaray karşısındaki şansını da değerlendiren Abramczik, "İstanbul'dan öyle kolayca çıkamazsınız. Bu kadronun daha zamana ihtiyacı var. Christian Heidel, bence iyi iş çıkardı ve kadroyu güzel, dengeli bir şekilde kurdu. 3-4 maçta oturmaması çok normal. Bence 30 veya 35 maçtan sonra Schalke'yi değerlendirmek gerekiyor. Daha fazla maç oynadıkça kendilerine gelecekler." diyerek sözlerini noktaladı.1984/85 sezonu Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray; oturanlar arasında soldan ikinci ve üçüncü Abramczik ile Fatih Terim