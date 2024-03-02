Abdullah Avcı'dan Onuachu'suz 3 farklı plan!

Trabzonspor'da kolu kırılan Nijeryalı golcü Paul Onuachu'nun yokluğunda Abdullah Avcı'nın ilk tercihi Enis Destan olacak. Forvette Umut Bozok'u da düşünen tecrübeli çalıştırıcı, maçına göre Nicolas Pepe'ye de şans tanıyacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'dan Onuachu'suz 3 farklı plan!
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02 Mart 2024 10:17
Son güncelleme 02 Mart 2024 10:42
Afrika Uluslar Kupası dönüşü takıma güç katması beklenen Paul Onuachu'nun Başakşehir maçında sakatlanması ve uzun süre sahalardan uzak kalacak olması, Trabzonspor'da can sıktı...

Kasık bölgesinde yaralanma ve kolunda kırık tespit edilen Nijeryalı futbolcuya en az 6 hafta tedavi programı uygulanacağı açıklandı.

3 FARKLI PLAN

Teknik direktör Abdullah Avcı, Onuachu'nun Afrika Kupası'na gittiği dönemde forvet hattında Enis Destan'ı görevlendirmişti. Genç yıldız adayı, başarılı bir performans ortaya koyarak gelecek adına umut vermişti. Deneyimli çalıştırıcının zaman zaman Umut Bozok'u da sahaya süreceği, ayrıca duruma göre Nicolas Pepe'yi değerlendirebileceği kaydedildi.

Onuachu'nun ligde 4 maç kaçıracağı öngörülüyor.

İşte o maçlar;

Alanyaspor (D)
Karagümrük
Fenerbahçe
Konya (D)  

 
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