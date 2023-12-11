Abdülkadir Ömür 3 maç sonra sessizliğini bozdu

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın kendi sisteminde en güvendiği isimlerden biri olan Abdülkadir Ömür, son 3 lig maçında suskun kalmıştı.
Abdülkadir Ömür, sessizliğini Gaziantep'te bozdu. Milli futbolcu, 59. dakikada Bakasetas'ın attığı golde pası veren isim oldu.
15 maçta 6 asist üreten Abdülkadir, bordo-mavililer adına etkili performans gösteren isimlerden biriydi.
Abdülkadir Ömür, sessizliğini Gaziantep'te bozdu. Milli futbolcu, 59. dakikada Bakasetas'ın attığı golde pası veren isim oldu.
15 maçta 6 asist üreten Abdülkadir, bordo-mavililer adına etkili performans gösteren isimlerden biriydi.
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