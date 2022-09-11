ABD Açık'ta şampiyon Iga Swiatek!

ABD Açık finalinde Ons Jabeur ile Iga Swiatek karşı karşıya geldi.



Finalde Tunuslu rakibi Ons Jabeur'ü 1 saat 51 dakika süren mücadelede 6-2, 7-6(7/5) mağlup eden Dünya 1 numarası Polonyalı raket Iga Swiatek, Amerika Açık'ta şampiyon oldu.



Iga Swiatek, Amerika Açık sahnesinde zafere ulaşan ilk Polonyalı kadın tenisçi oldu. Polonyalı tenisçi ayrıca, bu sene ikinci toplamda ise üçüncü Grand Slam şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.



Ons Jabeur, daha önce de İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen kadınlar final maçında kariyerinin ilk grand slam finaline çıkmış ancak Kazak Elena Rybakina'ya yenilmişti.





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