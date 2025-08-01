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ABB FOMGET'in rakibi Kiryat Gat

Kadın futbolunda ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden ABB Fomget, Şampiyonlar Ligi'nde Kiryat Gat karşısında sahaya çıkacak.

calendar 01 Ağustos 2025 15:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
ABB FOMGET'in rakibi Kiryat Gat
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, Arnavutluk'ta UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu 4. Grup finalinde cumartesi İsrail temsilcisi Kiryat Gat ile karşılaşacak.

Başkent Tiran'da Futbol Evi Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.

Belçikalı hakem Jana Van Laere'nin yöneteceği karşılaşmada Margot Jacobs ve Jilan Taher yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Bu maçı kazanacak takım tur atlayacak ve İzlanda'da yapılacak 4'lü etaba katılacak.

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