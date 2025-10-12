A Milli Takım'da Arda Güler ve Kenan Yıldız şov yaptı

Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3. hafta maçında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek gruptaki iddiasını sürdürdü.

Milli takımın genç yıldızları Arda Güler ve Kenan Yıldız, karşılaşmada sergiledikleri etkileyici performansla öne çıktı.

Maçta 1 gol ve 2 asistle oynayan Arda Güler, oyunun her alanında takımına büyük katkı sağladı. Kenan Yıldız ise attığı 2 golle skoru belirleyen isimlerden biri oldu. İki genç futbolcu, milli takımın geleceği adına umut verdi.

Bu etkileyici galibiyetle A Milli Takım, Dünya Kupası yolunda önemli bir adım attı. Taraftarlar, genç yıldızların performansından büyük mutluluk duyarken, takımın ilerleyen maçlardaki başarısı için beklentiler arttı.