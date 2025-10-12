11 Ekim
Letonya-Andora
2-2
11 Ekim
Macaristan-Ermenistan
2-0
11 Ekim
Norveç-İsrail
5-0
11 Ekim
Bulgaristan-Türkiye
1-6
11 Ekim
İspanya-Gürcistan
2-0
11 Ekim
Portekiz-İrlanda
1-0
11 Ekim
Estonya-İtalya
1-3
11 Ekim
Sırbistan-Arnavutluk
0-1

A Milli Takım'da Arda Güler ve Kenan Yıldız şov yaptı

A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3. haftasında Bulgaristan'ı 6-1 yenerek büyük bir galibiyet aldı. Genç yıldızlar Arda Güler ve Kenan Yıldız, sırasıyla 1 gol & 2 asist ve 2 golle maça damga vurdu.

calendar 12 Ekim 2025 00:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
A Milli Takım'da Arda Güler ve Kenan Yıldız şov yaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3. hafta maçında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek gruptaki iddiasını sürdürdü.
 
Milli takımın genç yıldızları Arda Güler ve Kenan Yıldız, karşılaşmada sergiledikleri etkileyici performansla öne çıktı.
 
Maçta 1 gol ve 2 asistle oynayan Arda Güler, oyunun her alanında takımına büyük katkı sağladı. Kenan Yıldız ise attığı 2 golle skoru belirleyen isimlerden biri oldu. İki genç futbolcu, milli takımın geleceği adına umut verdi.
 
Bu etkileyici galibiyetle A Milli Takım, Dünya Kupası yolunda önemli bir adım attı. Taraftarlar, genç yıldızların performansından büyük mutluluk duyarken, takımın ilerleyen maçlardaki başarısı için beklentiler arttı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.