9 kişi Sarıyer, evinde Vanspor'u devirdi!

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında 9 kişi kalan Sarıyer, sahasında Vanspor'u 2-1 mağlup etti.

calendar 07 Kasım 2025 16:52 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2025 17:16
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'de 13. haftanın açılış karşılaşmasında Sarıyer, sahasında Vanspor'u konuk etti.

Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sarıyer, 2-1 kazandı.

Sarıyer'e galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Julien Anziani ve 64. dakikada Moustapha Camara kaydetti.

Konuk ekip Vanspor'un tek golünü 50. dakikada penaltı noktasından Jefferson attı.

SARIYER, 9 KİŞİ KALDI

Ev sahibi Sarıyer'de 45+1. dakikada Muhammet Özbaskıcı direkt kırmızı kartla oyun dışında kalırken, ikinci yarıda ikinci golün sahibi Moustapha Camara da 68. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Sarıyer, puanını 11'e yükseltti ve 16. sırada konumlandı. Vanspor ise ligde 5 maç sonra yenilerek 7. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Sarıyer, Serik Spor'a konuk olacak. Vanspor, Keçiörengücü'nü konuk edecek.

Stat: Yusuf Ziya Öniş 

Hakemler: Berkay Erdemir, Arif Dilmeç, Kurtuluş Aslan



SMS Grup Sarıyer: Muhammed Alperen Uysal, Oğuzhan Berber (Dk. 90+11 Fatih Kurucuk), Metehan Mert, Fethi Özer, Ömer Bayram, Hamidou Traore, Camara, Muhammet Ali Özbaskıcı, Anziani (Dk. 74 Oğuzhan Yılmaz), Urie (Dk. 74 Emre Yeşilyurt), Dembele (Dk. 90 Baran Engül)

İmaj Altyapı Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Sabahattin Destici (Dk. 46 Africo), Erdi Dikmen (Dk. 16 Ensar Çavuşoğlu), Oulare, Regis, Erdem Seçgin (Dk. 77 Hasan Bilal), Mehmet Özcan, Faruk Can Genç, Jefferson, Vlachomitros (Dk. 46 Batuhan Kör), Aliou Traore (Dk. 76 Emir Bars)

Goller: Dk. 26 Anziani, Dk. 64 Camara (SMS Grup Sarıyer), Dk. 50 Jefferson (Penaltıdan) (İmaj Altyapı Vanspor FK)

Kırmızı kartlar: Dk. 45+1 Muhammet Ali Özbaskıcı, Dk. 68 Camara (SMS Grup Sarıyer)

Sarı kartlar: Dk. 42 Servet Çetin (Teknik direktör), Dk. 66 Ömer Bayram, Dk. 72 Dembele, Dk. 87 Emre Yeşilyurt (SMS Grup Sarıyer), Dk. 45+1 Erdem Seçgin, Dk. 45+5 Vlachomitros, Dk. 79 Batuhan Kör, Dk. 81 Emir Bars, Dk. 85 Jefferson (İmaj Altyapı Vanspor FK)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
