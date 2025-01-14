8X8'lik kaptan Dusan

Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.
Hatay karşılaşmasında oyundan alındığında tribünlerin ıslıkladığı takım kaptanlarından Tadic, Mert'in golünde kornerden asisti yaptı.
61'de de ağları buldu. Sırp oyuncu, bu sezon ligde 8 gol-8 asiste ulaştı. Resmi maçlarda ise 9 gol-12 asistle 21 gole imzasını attı.
Tadic, ligde en son 13. haftada Kayserispor'a karşı gol sevinci yaşamıştı.
Hatay karşılaşmasında oyundan alındığında tribünlerin ıslıkladığı takım kaptanlarından Tadic, Mert'in golünde kornerden asisti yaptı.
61'de de ağları buldu. Sırp oyuncu, bu sezon ligde 8 gol-8 asiste ulaştı. Resmi maçlarda ise 9 gol-12 asistle 21 gole imzasını attı.
Tadic, ligde en son 13. haftada Kayserispor'a karşı gol sevinci yaşamıştı.