8X8'lik kaptan Dusan

Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic, bu sezon ligde 8 gol 8 asiste ulaştı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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8X8'lik kaptan Dusan
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14 Ocak 2025 09:07
Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

Hatay karşılaşmasında oyundan alındığında tribünlerin ıslıkladığı takım kaptanlarından Tadic, Mert'in golünde kornerden asisti yaptı.

61'de de ağları buldu. Sırp oyuncu, bu sezon ligde 8 gol-8 asiste ulaştı. Resmi maçlarda ise 9 gol-12 asistle 21 gole imzasını attı.

Tadic, ligde en son 13. haftada Kayserispor'a karşı gol sevinci yaşamıştı.
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