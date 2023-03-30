7Days Avrupa Kupası'nda rakipler belli oldu

Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nda temsilcilerimizin rakipleri belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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7Days Avrupa Kupası'nda rakipler belli oldu
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30 Mart 2023 13:34
Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nda mücadele eden Türk Telekom ve Frutti Extra Bursaspor'un son 16 turundaki rakipleri belli oldu.

B Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Türk Telekom, A Grubu'nu 7. sırada bitiren İtalyan temsilcisi Germani Brescia ile eşleşti.

A Grubu'nda 8. sırada yer alan Frutti Extra Bursaspor ise son 16 turunda B Grubu lideri İspanya'nın Gran Canaria takımıyla karşılaşacak.

Kupada son 16 turu tek maç üzerinden 11 Nisan'da oynanacak ve kazanan takımlar çeyrek finale yükselecek. Türk Telekom rakibiyle Ankara'da karşılaşırken, Frutti Extra Bursaspor ise deplasmanda sahaya çıkacak.

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