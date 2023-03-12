İtalya Serie A'nın 26. haftasında Roma ile Sassuolo karşı karşıya geldi. Olimpico'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Sassuolo, 4-3'lük skorla kazandı.



Sassuolo, 13 ve 18. dakikalarda Armand Lauriente'nin iki golüle maça hızlı başladı. Roma, Nicola Zalewski ile 26'da farkı 1'e indirdi.



Roma, 45+3. dakikada Marash Kumbulla'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Domenico Berardi, 45+4. dakikadaki penaltı golü Sassuolo'yu soyunma odasına 2 farklı önde götürdü.



Paulo Dybala, 51. dakikada uzaklardan attığı müthiş golle Roma'yı tekrar maça ortak etti.



İlk 2 golü atan Lauriente, 75. dakikada bu kez asisti yaptı ve Andrea Pinamonti farkı tekrar 2'ye çıkardı. Gini Wijnaldum'un 90+5. dakikadaki golü skoru belirledi.



Son 3 haftada 2. kez kaybeden Roma, 47 puanda kaldı. Sassuolo ise üst üste 3. kez kazanarak puanını 33'e yükseltti.



Roma, gelecek hafta derbide Lazio'nun konuğu olacak. Sassuolo ise çıkışını Spezia maçı ile sürdürmeyi hedefleyecek.









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