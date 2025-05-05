34. hafta sonrası Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'de 34. haftanın perdesi kapandı. İşte tüm sonuçlar ve ligdeki son puan durumu...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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34. hafta sonrası Süper Lig'de görünüm
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05 Mayıs 2025 23:11
Trendyol Süper Lig'de 34. hafta, yapılan tek maçla sona erdi.

Ligde haftanın kapanış mücadelesinde Kasımpaşa ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.

Haftanın en önemli maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 1-0 yenerken sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşerek şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

Avrupa kupalarına katılma hedefi olan takımlardan Beşiktaş, kritik bir 3 puana imza atarak haftayı kayıpsız geçerken Reeder Samsunspor, ikas Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. RAMS Başakşehir de deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 4-2 yendi.

Süper Lig'in 34. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Onvo Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-0

Corendon Alanyaspor-Bellona Kayserispor: 1-1

Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: 2-0

Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir: 2-4

Galatasaray-Net Global Sivasspor: 4-1

Reeder Samsunspor-ikas Eyüpspor: 3-0

Fenerbahçe-Beşiktaş: 0-1

Adana Demirspor-Göztepe: 1-2

Kasımpaşa-Trabzonspor: 1-1

Puan durumu

Süper Lig'de tamamlanan 34. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle: 

Takımlar O G B M A Y AV Puan
1.GALATASARAY 32 26 5 1 82 31 51 83
2.FENERBAHÇE 32 23 6 3 80 32 48 75
3.REEDER SAMSUNSPOR 33 17 6 10 50 38 12 57
4.BEŞİKTAŞ 32 15 10 7 49 32 17 55
5.RAMS BAŞAKŞEHİR 32 15 6 11 54 45 9 51
6.İKAS EYÜPSPOR 33 14 8 11 49 41 8 50
7.GÖZTEPE 32 12 10 10 53 40 13 46
8.TRABZONSPOR 32 12 10 10 53 40 13 46
9.KASIMPAŞA 32 10 13 9 54 56 -2 43
10.TÜMOSAN KONYASPOR 33 12 7 14 41 45 -4 43
11.ONVO ANTALYASPOR 32 12 7 13 35 55 -20 43
12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 32 12 6 14 41 45 -4 42
13.BELLONA KAYSERİSPOR 32 10 11 11 40 50 -10 41
14.ÇAYKUR RİZESPOR 32 12 4 16 38 50 -12 40
15.CORENDON ALANYASPOR 32 9 8 15 37 48 -11 35
16.NET GLOBAL SİVASSPOR 33 9 7 17 44 57 -13 34
17.SİPAY BODRUM FK 32 9 7 16 24 37 -13 34
18.ATAKAŞ HATAYSPOR 32 4 7 21 35 66 -31 19
19.ADANA DEMİRSPOR 32 2 4 26 28 79 -51 -2
Not: Adana Demirspor'un 12 puanı silinmiştir.

Gelecek haftanın programı

Ligin 35. hafta programı şu şekilde:

9 Mayıs Cuma:

20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Gaziantep)

10 Mayıs Cumartesi:

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)

11 Mayıs Pazar:

16.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel)

19.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Tüpraş)

12 Mayıs Pazartesi:

20.00 Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor (RHG Enertürk Enerji)

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