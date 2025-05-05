34. hafta sonrası Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'de 34. hafta, yapılan tek maçla sona erdi.
Ligde haftanın kapanış mücadelesinde Kasımpaşa ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.
Haftanın en önemli maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 1-0 yenerken sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşerek şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.
Avrupa kupalarına katılma hedefi olan takımlardan Beşiktaş, kritik bir 3 puana imza atarak haftayı kayıpsız geçerken Reeder Samsunspor, ikas Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. RAMS Başakşehir de deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 4-2 yendi.
Süper Lig'in 34. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Onvo Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-0
Corendon Alanyaspor-Bellona Kayserispor: 1-1
Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: 2-0
Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir: 2-4
Galatasaray-Net Global Sivasspor: 4-1
Reeder Samsunspor-ikas Eyüpspor: 3-0
Fenerbahçe-Beşiktaş: 0-1
Adana Demirspor-Göztepe: 1-2
Kasımpaşa-Trabzonspor: 1-1
Puan durumu
Süper Lig'de tamamlanan 34. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
Not: Adana Demirspor'un 12 puanı silinmiştir.
Gelecek haftanın programı
Ligin 35. hafta programı şu şekilde:
9 Mayıs Cuma:
20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Gaziantep)
10 Mayıs Cumartesi:
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)
11 Mayıs Pazar:
16.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel)
19.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Tüpraş)
12 Mayıs Pazartesi:
20.00 Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor (RHG Enertürk Enerji)
Ligde haftanın kapanış mücadelesinde Kasımpaşa ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.
Haftanın en önemli maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 1-0 yenerken sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşerek şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.
Avrupa kupalarına katılma hedefi olan takımlardan Beşiktaş, kritik bir 3 puana imza atarak haftayı kayıpsız geçerken Reeder Samsunspor, ikas Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. RAMS Başakşehir de deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 4-2 yendi.
Süper Lig'in 34. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Onvo Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-0
Corendon Alanyaspor-Bellona Kayserispor: 1-1
Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: 2-0
Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir: 2-4
Galatasaray-Net Global Sivasspor: 4-1
Reeder Samsunspor-ikas Eyüpspor: 3-0
Fenerbahçe-Beşiktaş: 0-1
Adana Demirspor-Göztepe: 1-2
Kasımpaşa-Trabzonspor: 1-1
Puan durumu
Süper Lig'de tamamlanan 34. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|Puan
|1.GALATASARAY
|32
|26
|5
|1
|82
|31
|51
|83
|2.FENERBAHÇE
|32
|23
|6
|3
|80
|32
|48
|75
|3.REEDER SAMSUNSPOR
|33
|17
|6
|10
|50
|38
|12
|57
|4.BEŞİKTAŞ
|32
|15
|10
|7
|49
|32
|17
|55
|5.RAMS BAŞAKŞEHİR
|32
|15
|6
|11
|54
|45
|9
|51
|6.İKAS EYÜPSPOR
|33
|14
|8
|11
|49
|41
|8
|50
|7.GÖZTEPE
|32
|12
|10
|10
|53
|40
|13
|46
|8.TRABZONSPOR
|32
|12
|10
|10
|53
|40
|13
|46
|9.KASIMPAŞA
|32
|10
|13
|9
|54
|56
|-2
|43
|10.TÜMOSAN KONYASPOR
|33
|12
|7
|14
|41
|45
|-4
|43
|11.ONVO ANTALYASPOR
|32
|12
|7
|13
|35
|55
|-20
|43
|12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|32
|12
|6
|14
|41
|45
|-4
|42
|13.BELLONA KAYSERİSPOR
|32
|10
|11
|11
|40
|50
|-10
|41
|14.ÇAYKUR RİZESPOR
|32
|12
|4
|16
|38
|50
|-12
|40
|15.CORENDON ALANYASPOR
|32
|9
|8
|15
|37
|48
|-11
|35
|16.NET GLOBAL SİVASSPOR
|33
|9
|7
|17
|44
|57
|-13
|34
|17.SİPAY BODRUM FK
|32
|9
|7
|16
|24
|37
|-13
|34
|18.ATAKAŞ HATAYSPOR
|32
|4
|7
|21
|35
|66
|-31
|19
|19.ADANA DEMİRSPOR
|32
|2
|4
|26
|28
|79
|-51
|-2
Gelecek haftanın programı
Ligin 35. hafta programı şu şekilde:
9 Mayıs Cuma:
20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Gaziantep)
10 Mayıs Cumartesi:
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)
11 Mayıs Pazar:
16.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel)
19.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Tüpraş)
12 Mayıs Pazartesi:
20.00 Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor (RHG Enertürk Enerji)