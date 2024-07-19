19 Yaş Altı Milli Takımımız, 90. dakikada umutlarını korudu

Soykan Başar'ın yönetimindeki Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Kuzey İrlanda'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Jose Lana'nın ekibi İspanya ile 1-1 berabere kaldı.



Seaview Stadyumu'nda oynanan maçta İspanya'nın golünü 55. dakikada Yarek Gasiorowski kaydederken, Türkiye'nin golünü 90. dakikada Fahri Kerem Ay kaydetti.



Bu sonuçla birlikte İspanya gruptaki puanını 4'e yükseltirken, ilk maçta Fransa'ya 2-1 mağlup olan Türkiye 1 puana ulaşmış oldu.



Grubun son maç haftasında Türkiye, Danimarka ile karşılaşırken İspanya, Fransa ile mücadele edecek.

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