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15 Yaş Altı Milli Güreşçiler, şampiyona için İtalya'da

İtalya'da düzenlenecek 15 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'na çok az kaldı.

calendar 23 Haziran 2025 18:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
15 Yaş Altı Milli Güreşçiler, şampiyona için İtalya'da
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Avrupa 15 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, 25-28 Haziran tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek.

Dünya Güreş Birliğinin faaliyet takvimine göre, Caorle'deki organizasyon grekoromen, erkekler serbest stil ve kızlarda 10'ar sıklette yapılacak.

Milli güreşçiler, tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek.

Şampiyona, serbest stil kategorisinde yapılacak müsabakalarla başlayacak. Bu kategoride Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular, şampiyonaya katılmak için İtalya'ya gitti.

Öte yandan Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası da 30 Haziran-6 Temmuz tarihlerinde yine Caorle'de gerçekleştirilecek.


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