12 Dev Adam'ın İspanya maçı biletleri satışa çıktı

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'na katılabilmek için A Milli Erkek Takımımız, grubundaki 9. maçında 29 Kasım Perşembe günü Ankara Spor Salonu'nda İspanya'yı ağırlayacak. Saat 19:00'da başlayacak olan karşılaşmanın biletler isatıça çıktı.



I Grubu'nda geride kalan 8 karşılaşmada 6 galibiyet ve 2 yenilgi alan A Milli Erkek Takımımız, Ankara Spor Salonu'nda konuk edeceği İspanya'nın (7 galibiyet - 1 mağlubiyet) hemen ardında ikinci sırada bulunuyor. Millilerimiz; 14 Eylül tarihinde Ankara'da oynadığı Karadağ mücadelesini 79-69, Ljubljana'da 17 Eylül'de oynadığı Slovenya karşılaşmasını da 86-77'lik skorlarla kazanma başarısı göstermişti.



Türkiye ile İspanya 17 Yıl Sonra Yeniden Ankara'da Karşılaşıyor

A Milli Erkek Takımımız ile İspanya, Ankara'da en son 2 Eylül 2001 yılında karşı karşıya gelmişti. Ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın grup karşılaşmalarının bir ayağının oynandığı Ankara'da Ay-yıldızlılarımız, İspanya'yı 84-79'luk skorla yenerek B Grubu'nu ilk sırada tamamlamıştı.



Müsabakanın bilet fiyatları şöyle:



6. kategori: 25 lira

5. kategori: 40 lira

4. kategori: 60 lira

3. kategori: 70 lira

2. kategori: 80 lira

1. kategori: 120 lira



VIP: 135 lira

Saha içi 2., 3. ve 4. sıra: 250 lira

Saha içi 1. sıra: 400 lira



