Trendyol 1. Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Ankara Keçiörengücü ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Tuzlaspor deplasmanda 2-0 kazandı.



Tuzlaspor'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Abdoulaye Yahaya ile 90+8'de Samet Asatekin kaydetti.



Tuzlaspor'da karşılaşmanın ilk golünü atan Abdoulaye Yahaya, karşılaşmanın 70. dakikasında direkt kırmızı kartla, Ankara Keçiörengücü'nde de Arda Şengül 90+1'de direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Öte yandan Ankara Keçiörengücü oyuncularından Haşim Sarman da karşılaşmanın 45+4'ncü dakikasında yedek kulübesinde iken direkt kırmızı kart gördü.



Bu sonuçla birlikte Tuzlaspor puanını 7'ye yükselterek alt sıralardan kurtulma şansı yakaladı. Ankara Keçiörengücü ise 11 puanda kaldı.



Ankara ekibi önümüzdeki hafta Erzurumspor deplasmanına gidecek. Tuzlaspor sahasında Kocelispor'u ağırlayacak.



