10 kişi kalan Juventus evinde takıldı!

İtalya Serie A 29. hafta maçında Juventus, sahasında Genoa ile karşılaştı.



Allianz Stadium'da oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.



Juventus'ta Kenan Yıldız maça yedek kulübesinde başladı ve 59. dakikada Chiesa'nın yerine oyuna dahil oldu.



Ev sahibi ekipte Dusan Vlahovic, 90+2 ve 90+3. dakikada gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Juventus üst üste 3. puan kaybını yaşadı. Alınan bu sonucun ardından Allegri'nin öğrencileri puanını 59 yaptı. Genoa ise 34 puana çıktı.



Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Lazio'ya konuk olacak. Genoa ise Frosinone'yi ağırlayacak.





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