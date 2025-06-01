1.Lig'e son bilet: Van Spor - Batman Petrolspor

Nesine 2. Lig Play- Off yükselme final maçında Van Spor ile Batman Petrolspor takımları karşılaşacak.



Kayseri Stadyumu'nda oynanacak maç, 1 Haziran Pazar günü (bugün) saat 20.00'de başlayacak. Dev final, HT Spor'dan yayınlanacak. Finali hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Sahadan galibiyetle ayrılan ekip önümüzdeki sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele etmeye hak kazanacak. 2. Lig'de bu sezon Sarıyer ile Serik Belediyespor, gruplarını lider tamamlayarak 1. Lig vizesi aldı.2. Lig Beyaz Grup'taki Batman, Sarıyer'in ardından normal sezonu 2. tamamladı. Doğrudan finale yükselen kırmızı-beyazlılar, play-off 3. tur maçında Altınordu'yu 1-0 ve 1-1'lik skorlarla eledi.Kırmızı Grup'ta play-off oynamaya hak kazanan Van, normal sezonu 5. tamamladı. İlk turda Menemen'i 3-1'le geçti. Bir sonraki turda da Aksaray'ı 2-2 ve 1-0'la eledi. 3. turda Elazığ ile eşleşen kırmızı-siyahlılar, evinde 4-1 kazanırken, rövanşta yaşanan olaylardan dolayı hükmen 3-0 galip sayıldı.