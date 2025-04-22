1. Lig'de 37. haftanın programı açıklandı!

Trendyol 1. Lig'de 37. haftanın programı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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1. Lig'de 37. haftanın programı açıklandı!
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22 Nisan 2025 14:06

Trendyol 1. Lig'de 37. hafta maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 4 Mayıs Pazar günü tamamı saat 16.00'da başlayacak 37. hafta müsabakalarının programı şöyle: 

Ahlatcı Çorum FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Çorum Şehir) 

Erzurumspor FK-Central Hospital Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir) 

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-MKE Ankaragücü (Aktepe) 

Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Esenler Erokspor) 

Siltaş Yapı Pendikspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Pendik)

Manisa FK-Teksüt Bandırmaspor (Manisa 19 Mayıs)

Gençlerbirliği-Sakaryaspor (Eryaman)

Alagöz Holding Iğdır FK-Kocelispor (Iğdır Şehir) 

Amed Sportif Faaliyetler-Adanaspor (Diyarbakır)

Geosis Boluspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)

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