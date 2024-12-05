Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.eleme turu kura çekimi yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi 6 Aralık Cuma günü yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.eleme turu kura çekimi yapılacak
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05 Aralık 2024 12:19
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Kupanın 5. eleme turu kura çekimi 6 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.30'da başlayacak kura çekimine, TFF ve kulüp yetkilileri katılacak.

Kupanın bu aşamasında 4. eleme turunda rakiplerini eleyen 29 takım ve organizasyona bu turdan itibaren katılacak 9 ekip olmak üzere toplam 38 takım yer alacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda rakiplerini eleyenler, gruplarda mücadele etme hakkı kazanacak.

Kura çekimi, yayıncı kuruluş A Spor'dan naklen yayımlanacak.

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