Ziraat Bankkart, TÜRŞAD'a set vermedi

AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi'nin 3. haftasında Ziraat Bankkart, TÜRŞAD'ı 3-0 mağlup etti.
Salon: Başkent
Hakemler: Yavuz Akdemir, Koray Yılmazgil
Ziraat Bankkart: Ter Maat, Tuinstra, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun, Ogulcan Yatgın, Halil İbrahim Yücel)
TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı (Ümit Demir, Ali Alp Çayır, Rahmi Çağlar Aksoy, İzzet Alp Akkuş, Mert Nevzat Güneş, Baturay Çağan Serçiler, Görkem Sertel)
Setler: 30-28, 25-14, 25-22
Süre: 102 dakika (38, 22, 42 )
Salon: Başkent
Hakemler: Yavuz Akdemir, Koray Yılmazgil
Ziraat Bankkart: Ter Maat, Tuinstra, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun, Ogulcan Yatgın, Halil İbrahim Yücel)
TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı (Ümit Demir, Ali Alp Çayır, Rahmi Çağlar Aksoy, İzzet Alp Akkuş, Mert Nevzat Güneş, Baturay Çağan Serçiler, Görkem Sertel)
Setler: 30-28, 25-14, 25-22
Süre: 102 dakika (38, 22, 42 )
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