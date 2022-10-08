Ziraat Bankkart, TÜRŞAD'a set vermedi

Efeler Ligi'nin 3. haftasında Ziraat Bankkart, TÜRŞAD maçından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Bankkart, TÜRŞAD'a set vermedi
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08 Ekim 2022 17:18
AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi'nin 3. haftasında Ziraat Bankkart, TÜRŞAD'ı 3-0 mağlup etti.

Salon: Başkent

Hakemler: Yavuz Akdemir, Koray Yılmazgil

Ziraat Bankkart: Ter Maat, Tuinstra, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun, Ogulcan Yatgın, Halil İbrahim Yücel)

TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı (Ümit Demir, Ali Alp Çayır, Rahmi Çağlar Aksoy, İzzet Alp Akkuş, Mert Nevzat Güneş, Baturay Çağan Serçiler, Görkem Sertel)

Setler: 30-28, 25-14, 25-22

Süre: 102 dakika (38, 22, 42 )

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