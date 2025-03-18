Ziraat Bankkart, final için sahaya çıkıyor

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında 19 Mart Çarşamba günü İtalya temsilcisi Trentino Itas'ı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Bankkart, final için sahaya çıkıyor
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18 Mart 2025 13:58
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında 19 Mart Çarşamba günü sahasında İtalya temsilcisi Trentino Itas ile karşılaşacak.

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak.

Mücadeleyi Sırp Predrag Balandzic ile Azerbaycanlı Fuad Aghayev hakem ikilisi yönetecek.

İlk maçta rakibine deplasmanda 3-2 yenilen başkent temsilcisinin finale çıkabilmesi için rövanş karşılaşmasından 3-0 veya 3-1 galip gelmesi gerekiyor.

Ziraat Bankkart, maçtan 3-2 galip gelmesi durumunda ise finale yükselecek takımı altın set belirleyecek.

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