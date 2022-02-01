Ze Luis, Giresunspor'un gündeminde

Transfer tahtasını açıp 10 numara Jean Pyerre'i kadrosuna katan Giresunspor, asıl bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Karadeniz ekibi, Lokomotiv Moskova'dan ayrılan olcü Ze Luis ile görüşme halinde. İmzalar yakın.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Ze Luis, Giresunspor'un gündeminde
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01 Şubat 2022 09:59
Son günlerde transferin hızlı takımı olan Giresunspor'da forvet heyecanı yaşanıyor.

Ara transferde kadrosunu kaliteli bir golcü ile güçlendirmek isteyen yeşil-beyazlılar, listenin en başına Ze Luis'i yazdı.

Rusya'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan deneyimli forvetle görüşmelerde önemli mesafe katedildi. Transferin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.

Kariyerinde Braga, Spartak Moskova, Porto gibi takımlar da bulunan yıldız futbolcu, son olarak formasını giydiği Lokomotiv Moskova'da sezonun ilk yarısında 3 maça çıkmıştı.

KELEŞ'İN GÖZÜ STOPERDE

Giresunspor'da yerli operasyonu da devam ediyor. Teknik direktör Hakan Keleş, Galatasaray'dan Alpaslan Öztürük'ü takıma kazandırmak istiyor.

Sarı-kırmızılı takımda beklentilerin altında kalan deneyimli stoperin, bir süredir kiralanması gündemdeki yerini koruyor.

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