Yusuf Demir'den Trabzonspor yanıtı!

Galatasaray forması giyen Yusuf Demir, Sözcü'ye açıklamalarda bulundu.
TRABZONSPOR YANITI
21 yaşındaki futbolcu, "Yusuf, sen de bir Trabzonlusun. Bir Trabzonlu olarak Yenikapı'da çıktığın şampiyonluk kutlamasına Demet Akalın'ın "Kulüp" şarkısıyla çıktın. Bu, Trabzonspor'a bir transfer işareti miydi?" sorusunun ardından, "Hayır, bir anlamı yok. Sadece bir şarkıydı." yanıtını verdi.
Yusuf Demir, bu tercihin tamamen tesadüf olduğunu vurgulayarak herhangi bir mesaj içermediğini belirtti. Genç futbolcunun bu net açıklaması, sosyal medyada dolaşan "Trabzonspor'a mesaj mı verdi?" yorumlarının da önüne geçmiş oldu.
BU SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da bu sezon 16 maçta süre bulan Yusuf Demir, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
TRABZONSPOR YANITI
21 yaşındaki futbolcu, "Yusuf, sen de bir Trabzonlusun. Bir Trabzonlu olarak Yenikapı'da çıktığın şampiyonluk kutlamasına Demet Akalın'ın "Kulüp" şarkısıyla çıktın. Bu, Trabzonspor'a bir transfer işareti miydi?" sorusunun ardından, "Hayır, bir anlamı yok. Sadece bir şarkıydı." yanıtını verdi.
Yusuf Demir, bu tercihin tamamen tesadüf olduğunu vurgulayarak herhangi bir mesaj içermediğini belirtti. Genç futbolcunun bu net açıklaması, sosyal medyada dolaşan "Trabzonspor'a mesaj mı verdi?" yorumlarının da önüne geçmiş oldu.
BU SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da bu sezon 16 maçta süre bulan Yusuf Demir, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
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