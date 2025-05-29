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Yusuf Demir'den Trabzonspor yanıtı!

Galatasaray forması giyen Yusuf Demir, hakkındaki Trabzonspor haberleriyle ilgili gelen soruya cevap verdi.

calendar 29 Mayıs 2025 14:58
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Yusuf Demir'den Trabzonspor yanıtı!
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Galatasaray forması giyen Yusuf Demir, Sözcü'ye açıklamalarda bulundu.

TRABZONSPOR YANITI

21 yaşındaki futbolcu, "Yusuf, sen de bir Trabzonlusun. Bir Trabzonlu olarak Yenikapı'da çıktığın şampiyonluk kutlamasına Demet Akalın'ın "Kulüp" şarkısıyla çıktın. Bu, Trabzonspor'a bir transfer işareti miydi?" sorusunun ardından, "Hayır, bir anlamı yok. Sadece bir şarkıydı." yanıtını verdi.

Yusuf Demir, bu tercihin tamamen tesadüf olduğunu vurgulayarak herhangi bir mesaj içermediğini belirtti. Genç futbolcunun bu net açıklaması, sosyal medyada dolaşan "Trabzonspor'a mesaj mı verdi?" yorumlarının da önüne geçmiş oldu.

BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 16 maçta süre bulan Yusuf Demir, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.


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