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Yunus Akgün'den Galatasaray için karar!

Porto başta olmak üzere Avrupa'dan teklifleri geri çeviren 25 yaşındaki futbolcu Yunus Akgün, Galatasaray'la yeniden anlaştı. Kontratı 2.5 milyon euroya çıktı.

calendar 05 Ağustos 2025 12:38
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Yunus Akgün'den Galatasaray için karar!
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Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz ve Metehan Baltacı'nın sözleşmesini uzatan Galatasaray'da iç transferde sıradaki imzayı Yunus Akgün attı.

118 MİLYON TL ALACAK

Geride kalan sezon 17.2 milyon TL ile as takımın en az kazanan oyuncusu olan Yunus Akgün'ün yeni ücreti 2.5 milyon euro (118 milyon TL) olacak.


YÖNETİM, SALLAI'Yİ BAZ ALDI

Yönetim, takım içindeki maaş düzenlemesinde Barış Alper ve Yunus için 2.5 milyon euro kazanan Sallai'yi baz aldı.

11 MİLYON EUROYA BIRAKMADI

2000 doğumlu yıldız oyuncu, mevcut sözleşmesinde geçerli "11 milyon euroya serbest kalır" maddesini kullanmadı. Sarı-kırmızılı takımda mutlu olan Yunus Akgün, 11 milyon Euro bonservis ödemeye hazır Porto başta olmak üzere Avrupa'dan gelen teklifleri geri çevirdi. Galatasaray'la sözleşmesini uzatan Yunus'un serbest kalma bedeli de kaldırıldı.

 
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