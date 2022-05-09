Yeni Malatyaspor'un eski oyuncusu hayatını kaybetti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un eski futbolcusu Demokratik Kongolu Jody Lukoki, 29 yaşında hayatını kaybetti.
En son Hollanda'nın Twente kulübünde oynayan Lukoki hakkında kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah Twente, Jody Lukoki'nin vefat ettiğine dair korkunç bir haber aldı. Kulüp bu trajik olay karşısında derin üzüntü içinde." ifadeleri kullanıldı.
Lukoki'nin ölüm nedeni henüz bilinmiyor.
Futbolda profesyonel kariyerine Ajax'ta başlayan Lukoki, Yeni Malatyaspor dışında Zwolle, Ludogorets ve Twente'te de oynadı.
YENİ MALAYASPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, vefat eden eski futbolcusu Jody Lukoki için başsağlığı mesajı yayımladı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "2020-2021 Süper Lig sezonunda kulübümüzün formasını terleten Jody Lukoki'nin vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrendik. Ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
En son Hollanda'nın Twente kulübünde oynayan Lukoki hakkında kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah Twente, Jody Lukoki'nin vefat ettiğine dair korkunç bir haber aldı. Kulüp bu trajik olay karşısında derin üzüntü içinde." ifadeleri kullanıldı.
Lukoki'nin ölüm nedeni henüz bilinmiyor.
Futbolda profesyonel kariyerine Ajax'ta başlayan Lukoki, Yeni Malatyaspor dışında Zwolle, Ludogorets ve Twente'te de oynadı.
YENİ MALAYASPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, vefat eden eski futbolcusu Jody Lukoki için başsağlığı mesajı yayımladı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "2020-2021 Süper Lig sezonunda kulübümüzün formasını terleten Jody Lukoki'nin vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrendik. Ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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