Yeni Malatyaspor'dan Benjamin Tetteh açıklaması

Yeni Malatyaspor'da 2022 yılında gerçekleşen Benjamin Tetteh transferiyle ilgili açıklama yaptı.Kulüpten yapılan açıklamada "Son günlerde ortaya çıkan belgeler ve kulübümüzce yapılan kapsamlı incelemeler neticesinde, Benjamin Tetteh'in 2022 yılında Hull City kulübüne bedelsiz şekilde gönderildiği transfer süreciyle ilgili çok ciddi şaibeler ve kişisel menfaat ilişkileri gün yüzüne çıkmıştır.Şubat 2022 tarihindeki yazışmaya göre 21 NİSAN 2022-28 NİSAN 2022 tarihleri için o dönemin kulüp avukatı Burak Çakır adına, Hull City tarafından resmî davet mektubu gönderilmiştir. Aynı kişi, Ağustos 2022'de tekrar İngiltere'ye giderek Hull City yöneticilerine teşekkür etmiş ve yeni ziyaret talebinde bulunmuştur. Bu iki ziyaretin tam ortasında, önce Temmuz 2022'de, kulübümüzün en değerli futbolcularından biri olan Benjamin Tetteh, sıfır bedelle Hull City'e transfer edilmiştir. Bu transfer karşılığında kulübümüzün kasasına tek kuruş girmemiştir." denildi.Açıklamanın devamında "Neden, 25.05.2022 tarihinde Konyaspor tarafından yapılan resmî teklif geri çevrilmiştir? Neden, kulübün ekonomik çöküş içinde olduğu bir dönemde milyon Euro'luk oyuncu bedelsiz verilmiştir? Hull City ile kişisel ilişkiler kuran şahıslar kimdir? Bu ziyaretlerin karşılığında ne alınmıştır? Yeni Malatyaspor neden ve nasıl zarara uğratılmıştır?" ifadeleri kullanıldı.Yeni Malatyaspor Kulübü'nün açıklaması "Bu süreçte görevli olan şahısların, kulübün mal varlığını yok pahasına devretmesi, kamu vicdanında kasıtlı zarar, çıkar ilişkisi, hatta yolsuzluk şüphesi doğurmuştur. Yeni Malatyaspor, hiçbir şahsın şahsi menfaatlerine, bağlantılarına ya da gizli pazarlıklarına kurban edilemez! Bu transferin sorumluları, hem vicdanlarda hem de yargı önünde hesap verecektir. Bu açıkladıklarımız önceki yönetimler tarafından silinen binlerce evrak içerisinde kurtardıklarımızdan sadece bir kısmıdır. Ucunun kendine dokunacağını anlayan bazı yöneticiler itirafçı olmaya başladı." sözleriyle son buldu.