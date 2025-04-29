Süper Lig'in 33'üncü haftasında Eyüpspor deplasmanından 5-1'lik galibiyetle ayrılan Galatasaray, puanını 80'e yükselterek şampiyonluk yolundaki ilerleyişini sürdürdü. Bu sezon kupayı kaldırmak isteyen sarı kırmızılılar, diğer yandan önümüzdeki sezon için kadro planlaması yapıyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
MUSLERA KALIRSA
14 yıldır Galatasaray kalesini koruyan Fernando Muslera'nın sözleşmesi sona eriyor. Deneyimli file bekçisinin takımda 1 yıl daha kalması haline Galatasaray'ın kaleci transferinde hedefi Berke Özer olacak.
MUSLERA GİDERSE
Muslera'nın takımdan gitmesi durumunda ise yabancı sınırında da eli rahatlayacak olan Galatasaray, Muslera'nın açığını Oblak ile kapatmayı planlıyor.
PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO
Aynı zamanda Slovenya Milli Takımı'nın kalesini de koruyan 32 yaşındaki file bekçisinin piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 42 resmi maçta forma giyen Oblak kalesinde 41 gol gördü, 15 kez rakiplerine geçit vermedi.
MUSLERA KALIRSA
14 yıldır Galatasaray kalesini koruyan Fernando Muslera'nın sözleşmesi sona eriyor. Deneyimli file bekçisinin takımda 1 yıl daha kalması haline Galatasaray'ın kaleci transferinde hedefi Berke Özer olacak.
MUSLERA GİDERSE
Muslera'nın takımdan gitmesi durumunda ise yabancı sınırında da eli rahatlayacak olan Galatasaray, Muslera'nın açığını Oblak ile kapatmayı planlıyor.
PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO
Aynı zamanda Slovenya Milli Takımı'nın kalesini de koruyan 32 yaşındaki file bekçisinin piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 42 resmi maçta forma giyen Oblak kalesinde 41 gol gördü, 15 kez rakiplerine geçit vermedi.