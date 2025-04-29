Yeni kaleciye Muslera karar verecek!

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sezon sonunda ülkesine dönme ihtimalini göz önünde bulunduran kurmaylar, kaleci arayışlarına hız verdi. Sarı - kırmızılıların gündemindeki iki isim, Muslera'nın tercihine bağlı olarak değişecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Yeni kaleciye Muslera karar verecek!
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29 Nisan 2025 11:33
Son güncelleme 29 Nisan 2025 14:32
Süper Lig'in 33'üncü haftasında Eyüpspor deplasmanından 5-1'lik galibiyetle ayrılan Galatasaray, puanını 80'e yükselterek şampiyonluk yolundaki ilerleyişini sürdürdü. Bu sezon kupayı kaldırmak isteyen sarı kırmızılılar, diğer yandan önümüzdeki sezon için kadro planlaması yapıyor.

MUSLERA KALIRSA

14 yıldır Galatasaray kalesini koruyan Fernando Muslera'nın sözleşmesi sona eriyor. Deneyimli file bekçisinin takımda 1 yıl daha kalması haline Galatasaray'ın kaleci transferinde hedefi Berke Özer olacak.



MUSLERA GİDERSE

Muslera'nın takımdan gitmesi durumunda ise yabancı sınırında da eli rahatlayacak olan Galatasaray, Muslera'nın açığını Oblak ile kapatmayı planlıyor.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

Aynı zamanda Slovenya Milli Takımı'nın kalesini de koruyan 32 yaşındaki file bekçisinin piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 42 resmi maçta forma giyen Oblak kalesinde 41 gol gördü, 15 kez rakiplerine geçit vermedi.

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