Yasin Öztekin hat-trick yaptı, Samsun 5 attı!

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Yılport Samsunspor, konuk ettiği Altaş Denizlispor'u 5-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar, 3 hafta sonra 3 puanla tanıştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yasin Öztekin hat-trick yaptı, Samsun 5 attı!
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20 Şubat 2022 15:29
Yasin Öztekin
Yasin Öztekin
Sivasspor
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Yılport Samsunspor, Altaş Denizlispor'u ağırladı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi, ev sahibi 5-0 kazandı.

YASİN ÖZTEKİN HAT-TRICK YAPTI

Samsunspor'da goller 2. dakikada Antonio Tomane, 28. dakikada Moryke Fofana, 24, 58 ve 70. dakikalarda Yasin Öztekin'den geldi.

Bu skorla birlikte Samsunspor 3 hafta sonra galibiyetle tanışırken, Denizlispor da 3 hafta sonra mağlubiyeti tattı.

Karşılaşmanın ardından puanını 39'a yükselten Samsunspor, ligde 6. sıraya yerleşti. 24 puanda kalan Denizlispor ise 17. sırada konumlandı. 

Gelecek hafta Samsunspor, deplasmanda Ümraniyespor'la karşılaşacak. Denizlispor ise Boluspor'u konuk edecek.

 

 

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