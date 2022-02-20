Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Yılport Samsunspor, Altaş Denizlispor'u ağırladı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi, ev sahibi 5-0 kazandı.



YASİN ÖZTEKİN HAT-TRICK YAPTI



Samsunspor'da goller 2. dakikada Antonio Tomane, 28. dakikada Moryke Fofana, 24, 58 ve 70. dakikalarda Yasin Öztekin'den geldi.



Bu skorla birlikte Samsunspor 3 hafta sonra galibiyetle tanışırken, Denizlispor da 3 hafta sonra mağlubiyeti tattı.



Karşılaşmanın ardından puanını 39'a yükselten Samsunspor, ligde 6. sıraya yerleşti. 24 puanda kalan Denizlispor ise 17. sırada konumlandı.



Gelecek hafta Samsunspor, deplasmanda Ümraniyespor'la karşılaşacak. Denizlispor ise Boluspor'u konuk edecek.













İLGİLİ VİDEO