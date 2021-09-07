Yaşayan efsane Pele bağırsak ameliyatı oldu

Dünyaca ünlü efsane futbolcu Pele'nin 6 gündür hastanede tedavi altında olmasıyla ilgili paylaşım yaptı.



Pele sosyal medya hesabından yapılan açıklamada geçen hafta test olduğunu ve kalın bağırsağında tümör tespit edildiğini belirterek, "Geçen Cumartesi ameliyat oldum ve sağ kolondaki şüpheli lezyon alındı" açıklamasını yaptı.



Pele paylaşımında "Büyük zaferleri sizinle birlikte kutlamaya alışkınım. Bu maçı da yüzümde gülümseme ile ailem ve arkadaşlarımın sevgisi sayesinde neşeyle karşılayacağım" diye konuştu.



