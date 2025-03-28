Yalçın Koşukavak: 'İyi oyunların hakkı da bazen galibiyet olmuyor'

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise kazanmayı hak eden oyun ortaya koyduklarını ancak kazanamadıklarını söyledi.



Kulüplerin puanlarının birbirlerine çok yakın olduğuna dikkati çeken Koşukavak, artık her maçın önemli olduğunu vurguladı.



Maçta kontrolün Boluspor'da olduğunu ifade eden Koşukavak, "Skoru bulmaya çalıştık ama golü bulamadık. Rakip yarı alanda oynadık, çok topa sahip olduk, gol atamadığımız için maç berabere bitti. Oyun olarak onlardan çok üstündük, 3 puanı hak ettik ama maalesef böyle iyi oyunların hakkı da bazen galibiyet olmuyor. Futbol zaten bundan güzel." dedi.



Tarafsız sahada 1 puan aldıklarını dile getiren Koşukavak, "Ancak acilen bir iki galibiyet alıp, play-off hattında tutunmamız gerekiyor. Orada çok da takım var. İnşallah hak eden play-off'a kalır. Bizim ilk 2 iddiamız yok, play-off iddiamız olsun diye uğraşıyoruz. Oyuncularım çok çalıştı, çok üretti, çok istedi ama golü bulamayınca kazanamıyoruz." diye konuştu.



Bir gazetecinin, stat seçimine yönelik rakip takımın eleştirilerini sorması üzerine Koşukavak, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Bizim yönetici arkadaşlar Bandırmaspor ile bu konuyu paylaştı. Biz önce Pendik'ten rica ettik, Pendik bize verebileceğini söyledi. Ancak İstanbul'daki olaylardan dolayı emniyet gücü sağlanamayacağı nedeniyle valilik bizden maçın burada oynanmamasını istedi. Biz Sakarya'dan istedik, Sakarya'nın zemini bozuk diye Sakaryaspor sahayı vermek istemedi, haklıdır. İstanbul zaten tamamen otomatik devre dışı kaldı, başka seçeneğimiz yoktu. Burası bize de uzak. Aramızda 2-3 saat fark var. Biz de 5-6 saatte gidiyoruz, onlar da 8-9 saatte geliyor. Burası 2 takıma da zor. Bu bir zaruret."



