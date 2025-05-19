Yalçın Koşukavak: 'Çok ciddi savunma hataları yaptık'

Geosis Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, maçtan üzücü sonuçla ayrıldıklarını dile getirdi.



Karşılaşmaya kötü başladıklarını anlatan Koşukavak, "Biz ev sahibi gözüküyoruz ama tarafsız sahada oynadık. Oyunun momentumunu ele geçireceğimizi düşünürken geriye düştük. Sonra golü bulup oyuna ortak olduk. İkinci yarı başında 2-1 geriye düştük bu bizi sarstı ve sonra oyuna ortak olmak çok kolay değildi." dedi.



Koşukavak, maçta rakiplerini savunamadıklarını dile getirerek, "Yarı final maçında çok ciddi savunma hataları yaptık, olmaması gerekiyordu. O yüzden skor büyüdü. Bundan sonrasına bakmak gerekiyor ama kolay değil. Bandırma'ya gidip skoru 3-0 yapmak, maçı uzatmaya götürmek çok kolay değil." ifadelerini kullandı.



Zor şartlar altında yarı finale geldiklerini belirten Koşukavak, "Çok üzgünüm, Bolusporlulardan özür diliyorum. Böyle yarı finalde bariz hatalar yapmamamız gerekiyordu. Bandırmaspor'u tebrik ederim. Cuma günü elimizden ne geliyorsa skoru 3-0'a getirmenin yolunu arayacağız, umut bitmez." diye konuştu.



