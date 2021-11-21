Xavi, ilk maçını tek golle kazandı

Barcelona, yeni teknik direktörü Xavi Hernandez ile çıktığı ilk maçta Espanyol'u tek golle mağlup etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Xavi, ilk maçını tek golle kazandı
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21 Kasım 2021 00:59
İspanya La Liga'nın 13. haftasında Barcelona ile Espanyol, derbide karşı karşıya geldi.

Nou Camp'ta oynanan mücadeleyi Barcelona, 48. dakikada Memphis Depay'ın penaltıdan attığı tek golle 1-0 kazanarak, 4 maç aradan sonra galibiyet aldı.



XAVI İLE İLK GALİBİYET

Barcelona, böylece yeni teknik direktörü Xavi Hernandez yönetiminde çıktığı ilk maçtan 3 puanla ayrıldı.

4 HAFTA SONRA 3 PUAN

Bu sonucun ardından Barcelona 4 maç sonra kazandı ve puanını 20'ye yükseltti. Espanyol ise 17 puanda kaldı.

Barcelona ligde bir sonraki hafta Villarreal ile deplasmanda karşılaşacak. Espanyol ise kendi sahasında Real Sociedad'ı ağırlayacak.


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