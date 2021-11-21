XAVI İLE İLK GALİBİYET

4 HAFTA SONRA 3 PUAN

İspanya La Liga'nın 13. haftasında Barcelona ile Espanyol, derbide karşı karşıya geldi.Nou Camp'ta oynanan mücadeleyi Barcelona, 48. dakikada Memphis Depay'ın penaltıdan attığı tek golle 1-0 kazanarak, 4 maç aradan sonra galibiyet aldı.Barcelona, böylece yeni teknik direktörü Xavi Hernandez yönetiminde çıktığı ilk maçtan 3 puanla ayrıldı.Bu sonucun ardından Barcelona 4 maç sonra kazandı ve puanını 20'ye yükseltti. Espanyol ise 17 puanda kaldı.Barcelona ligde bir sonraki hafta Villarreal ile deplasmanda karşılaşacak. Espanyol ise kendi sahasında Real Sociedad'ı ağırlayacak.