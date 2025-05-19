Xabi Alonso'dan Luka Modric talebi!

Real Madrid'e imza atmaya hazırlanan Xabi Alonso, Luka Modric'in takımda kalmasını istiyor.



Marca'da yer alan habere göre, Alonso, liderlik vasfı ve deneyimi nedeniyle sözleşmesi biten 39 yaşındaki Modric'in bir sezon daha takımda kalmasını istiyor.



Alonso'nun, Real Madrid yönetiminden Modric'in sözleşmesinin bir yıl daha uzatılmasını talep ettiği belirtildi.



2012 yılından bu yana Real Madrid forması giyen Modric, İspanyol ekibinde çıktığı 590 maçta 43 gol attı ve 95 asist yaptı.



