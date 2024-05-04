Wolfsburg sahasında 3 puanı 3 golle aldı

Bundesliga karşılaşmasında Wolfsburg ağırladığı Darmstadt'ı 3-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Wolfsburg sahasında 3 puanı 3 golle aldı
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04 Mayıs 2024 18:25
Bundesliga'nin 32. haftasında Wolfsburg ile Darmstadt karşılaştı. Wolfsburg sahasında konuk ettiği Darmstadt'ı 3-0 mağlup etti.

Wolfsburg'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Patrick Wimmer, 10. dakikada Jonas Wind ve 90+1. dakikada Vaclav Cerny kaydetti.

Wolfsburg bu galibiyetle puanını 37'ye yükseltirken, geçtiğimiz hafta küme düşmesi kesinleşen Darmstadt ise 17 puanda kaldı.

Wolfsburg bir sonraki karşılaşmasında Bayern Münih deplasmanına giderken, Darmstadt sahasında Hoffenheim'i konuk edecek.

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