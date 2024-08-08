Werder Bremen'de Naby Keita krizi!

Geçtiğimiz sezon Alman ekibi Werder Bremen'e imza atan Naby Keita, teknik direktör Ole Werner ile tartışmasının ardından kadro dışı kaldı.



Alman Kulübü, kısa süre önce yaptığı açıklamada, oyuncunun antrenmanlarını bireysel olarak sürdürdüğü ve takımdan gönderileceği belirtildi.



"HENÜZ NET ÇÖZÜM BULUNAMADI"



Bremen'den yapılan açıklamada, "Keita'nın durumuyla ilgili görüşmeler nihai bir çözüme henüz kavuşmadı. Naby Keita, takımla antrenmanlara katılmayacak. Yeni bir kulüp bulmak zorunda olan oyuncu bu süre zarfında bireysel antrenman yapacak." ifadeleri kullanıldı.



2026 yılında sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki orta saha, Liverpool, Salzburg ve Leipzig gibi önemli takımlarda forma giydi.



Werder Bremen, kendine bir kulüp bulamaması halinde Keita'nın sözleşmesini feshedecek.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU